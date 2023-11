Perché la nuova Quota 103 è, di fatto, una Opzione Uomo

Il nuovo anticipo è in pratica rivolto ai soli maschi e, con il ricalcolo contributivo, emula Opzione Donna. Ma può essere una soluzione ponte per Opzione Tutti: flessibilità in uscita, ma nella logica contributiva della riforma Fornero

Come ha ribadito il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, la legge di Bilancio del governo è condizionata da vincoli come l’aumento della spesa per interessi da un lato e l’eredità degli incentivi edilizi (il Superbonus) dall'altro. In questo contesto, le pensioni sono il capitolo di spesa su cui il governo ha scelto maggiormente di sacrificare le promesse elettorali per lasciarsi dei margini per poter fare politica economica. Ma al di là delle esigenze di cassa, la previdenza è probabilmente anche il settore su cui il governo maggiormente indica una visione di medio periodo.