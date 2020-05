Roma. Ci sta che sia solo un sospetto malizioso, il tic di chi le astuzie è abituato a praticarle e allora le vede riflesse nei comportamenti degli altri. E però in politica anche le paranoie, spesso, sono rivelatrici di tensioni e conflitti. E insomma se Luca Zaia s’è convinto che Matteo Salvini voglia negargli il plebiscito in Veneto per evitare che la stella del “doge” cominci a splendere troppo, anche al di fuori dei confini della Serenissima, qualcosa di reale,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.