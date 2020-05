I costi della demagogia

Roma. A prezzo calmierato per chi le acquista, ma a costo di non rimetterci per chi le confeziona. Scoppiata l’epidemia, è stato chiesto agli imprenditori di riconvertirsi e cucire mascherine. Oggi, dopo l’annuncio di Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza, viene permesso di venderle, ma al prezzo imposto di 50 centesimi, senza tenere conto dei loro investimenti e senza neppure dirgli “grazie”. Il risultato è lo scontento e il paradosso: chi non ha speculato sta smettendo di produrle e gli italiani,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.