Nell’Aula vuota i deputati chiedono il telelavoro contro l’antipolitica

Roma. Deputati ridotti a un sesto, con mascherine e guanti, idem i commessi della Camera. A due settimane dall’ultima seduta, l’assemblea è tornata a riunirsi oggi dopo le regole stabilite dalla conferenza dei capigruppo (ore 15 question time “rafforzato”, due interrogazioni per gruppo e più tempo per l’illustrazione). Stefano Ceccanti del Pd dice al Foglio che lavorare così non ha senso e che è un regalo all’antipolitica: “Il costo per non prendere la via maestra degli altri Parlamenti, a cominciare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.