Più europeismo e meno populismo. Salviamo il Parlamento

Al direttore - Vedo che il Parlamento Europeo per consenso unanime ammette il voto a distanza, seguendo di poco il Senato spagnolo e anticipando la Camera spagnola. Possibile che noi dobbiamo solo insegnare e mai imparare in una sorta di sovranismo parlamentare che confonde la fedeltà ai principi con la conservazione dei mezzi?

Stefano Ceccanti

Ha ragione, caro Ceccanti, e penso che oggi sia semplicemente populismo dire che il Parlamento italiano non debba chiudere, consentendo agli eletti di lavorare a distanza, solo per non dare l'impressione di essere una casta di privilegiati. Il Parlamento è meglio averlo in funzione da remoto piuttosto che correre il rischio di averlo aperto ma senza parlamentari.