La linea Conte non è quella che voleva Conte

Nell’epoca del coronavirus la vulgata imperante narra di un Giuseppe Conte al timone della barca Italia, un presidente del Consiglio scopertosi decisionista, c’è chi lo paragona a Winston Churchill, per esempio. Ma forse non tutti sanno che è lui stesso a fare questo paragone. E non da ora: è da ben prima dell’emergenza che il premier ha come riferimento il grande statista britannico e adesso che l’ora si è fatta effettivamente buia sogna di emularne le gesta. Poi c’è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.