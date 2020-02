Governo vivacchia

Roma. La remora che alcuni le attribuiscono, Teresa Bellanova la scaccia via subito: “Vorrei fosse chiara una cosa”, dice la ministra dell’Agricoltura di Italia viva. “Non abbiamo paura di lasciare le postazioni di governo perché non siamo lì a scaldare le sedie, siamo lì per lavorare nell’interesse del paese”. Figurarsi allora se possa ammettere di averla, quella paura, Ivan Scalfarotto, lui che da sottosegretario renziano agli Esteri aveva detto già a metà dicembre che alla Farnesina non valeva la pena...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.