Pd e grillini abbracciati anche contro Fiumicino

Roma. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha esultato, con un post su Facebook, per la decisione della Commissione Via-Vas, istituita per valutare l’impatto ambientale dei progetti in Italia, di bloccare il piano di ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino che nel 2017 era stato presentato da Enac e Adr. “Per me questa è una vittoria”, ha dichiarato Costa, orgoglioso di aver fermato un progetto che avrebbe avuto, secondo il ministro, un impatto negativo sull’area del litorale di Fiumicino che andava ad occupare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.