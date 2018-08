Le invasioni cominciano prostrando il nemico da conquistare. I Visigoti di Alarico nel 410 saccheggiarono Roma, ormai capitale spirituale dell’Impero, cominciando con l’affamarla, circondando le porte d’accesso e impedendo l’arrivo dei rifornimenti dal fiume Tevere. Demolisci e conquista è la tattica di un’invasione barbarica. Non ci sono molti altri modi per definire quello che, non da oggi, avviene con asset rilevanti dell’economia italiana che ora il governo legastellato vorrebbe nazionalizzare, senza tuttavia sapere con quali risorse e attraverso quale istituzione....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.