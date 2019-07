Gli attacchi di Salvini contro gli immigrati pagano nei sondaggi

Italia: Savoini interrogato sui presunti fondi russi alla Lega

- Il presidente dell'associazione Lombardia-Russia, Gianluca Savoini, è stato interrogato ieri, 15 luglio, dalla Procura di Milano nel quadro delle indagini sui presunti fondi illeciti che la Lega avrebbe ricevuto da Mosca. Davanti ai magistrati, Savoini si è avvalso della facoltà di non rispondere. Come ricorda il quotidiano austriaco “Der Standard”, il presidente dell'associazione Italia Russia, vicino al leader della Lega Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, è al centro dello scandalo. Durante un incontro tenuto il 18 ottobre 2018 all'Hotel Metropol di Mosca, mentre Salvini era in visita nella capitale della Russia, Savoini avrebbe proposto a non meglio precisati confidenti del presidente russo Vladimir Putin un piano per il finanziamento della Lega in vista delle elezioni europee del 26 maggio scorso.Intanto, il vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e degli Affari sociali Luigi Di Maio, capo politico di quel Movimento 5 Stelle (M5S) che con la Lega forma il governo in carica dal primo giugno 2018, ha chiesto l'istituzione di una commissione di inchiesta sui presunti fondi russi al partito di Salvini. A sua volta, il leader della Lega ha rifiutato di riferire sulla vicenda in Parlamento. “Riferisco sui fatti, non sulle fantasie dei media”, ha dichiarato Salvini.