Le chat imbarazzanti della giudice chiamata da Nordio al ministero

Rosa Sinisi, nominata dal Guardasigilli come vice capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, brigava con Palamara sulle nomine del Csm, interessandosi alle procedure, indicando nomi e giudicando i colleghi

Questa mattina il plenum del Consiglio superiore della magistratura sarà chiamato a confermare o meno la giudice Rosa Patrizia Sinisi come presidente della Corte d’appello di Potenza, incarico che riveste dal 2016. Non si tratta di una conferma banale, per due ragioni. La prima: dal fascicolo di Sinisi emerge un profondo coinvolgimento di quest’ultima nelle ormai famose chat di Luca Palamara, protagonista dello scandalo sulle cosiddette nomine pilotate al Csm, che a distanza di anni continua a tormentare la magistratura italiana. Palamara è stato leader della corrente Unicost a cui appartiene la stessa Sinisi. Dai messaggi emerge un interessamento continuo da parte della giudice sulle tempistiche delle nomine dei capi degli uffici giudiziari, la sponsorizzazione di esponenti appartenenti a Unicost, l’espressione di giudizi positivi o sgraditi nei confronti di colleghi, insomma interferenze nell’attività di una toga (Palamara) che all’epoca dei fatti (2017-2018) era consigliere del Csm e componente proprio della Quinta Commissione, competente sul conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.