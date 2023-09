Il capo di gabinetto di Nordio vuole andare via (grazie a una norma ad personam)

Alberto Rizzo ha fatto domanda al Csm per rientrare in magistratura con un incarico direttivo. L'uscita di scena sarà possibile grazie a un emendamento che modifica la legge Cartabia

C’è aria di fuga da Via Arenula. Alberto Rizzo, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, è intenzionato ad abbandonare il suo incarico. La toga – ex presidente del tribunale di Vicenza – ha presentato domanda al Consiglio superiore della magistratura per poter assumere le funzioni di presidente del tribunale di Firenze o, in alternativa, di presidente della Corte d’appello di Brescia.