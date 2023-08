La guerra “rosa” che scuote il ministero della Giustizia

Lo scontro tra la vicecapo di gabinetto, Giusi Bartolozzi, e la capo segreteria, Gippy Rubinetti, travolge il ministero di Via Arenula e paralizza l'azione riformatrice di Nordio

Una guerra intestina rende da mesi invivibile la vita all’interno del ministero della Giustizia. Una guerra “rosa”, nel senso che vede contrapposte due donne di peso nel mondo della giustizia. Due persone di grande fiducia del Guardasigilli Carlo Nordio, che le ha volute con sé a Via Arenula, non sapendo che questo binomio avrebbe ben presto scatenato un conflitto impossibile da gestire, che sta facendo finire su un binario morto le tanto annunciate riforme garantiste e liberali. E’ la guerra delle due Giusi: Giusi Bartolozzi, vicecapo di gabinetto, e Giuseppina, detta Gippy, Rubinetti, a capo della segreteria del ministro. La prima, come abbiamo già raccontato su queste pagine, è una delle tante toghe collocate fuori ruolo al ministero. La seconda, invece, è una delle poche avvocate al servizio del Guardasigilli.