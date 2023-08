Così la commissione di Nordio ha annacquato la riforma Cartabia

Ricordate il fascicolo per la valutazione dei magistrati? Era stato tra le principali novità annunciate un anno fa dall’allora ministro della Giustizia Marta Cartabia, ai tempi dell’approvazione della sua riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm. “Se un pm indaga o fa arrestare cento persone e quasi tutte vengono poi assolte o se un giudice vede annullate tutte le sue sentenze, questo deve avere una conseguenza sulla carriera del magistrato”, si era detto. Parole di buon senso, soprattutto alla luce dei dati ministeriali piuttosto sconcertanti: negli ultimi anni la percentuale di magistrati promossi (ogni quattro anni) è stata del 99,2 per cento. La valutazione di professionalità riguarda criteri come indipendenza, equilibrio, laboriosità, impegno, e da ciò dipendono l’avanzamento di carriera e il trattamento economico. In sostanza, la valutazione non esiste, e la riforma mirava a porre rimedio a questa situazione.

