Valutare i magistrati si può: arriva il “fascicolo delle performance”

Istituire presso ogni ufficio giudiziario un “fascicolo delle performance” dei magistrati, in cui vengono indicati i dati statistici relativi alla carriera professionale di ciascuna toga, il tempo (e, soprattutto, gli eventuali ritardi) che ha impiegato per adottare i provvedimenti giudiziari, il numero di arresti chiesti o firmati, il destino che hanno avuto le proprie indagini o le proprie sentenze nei vari gradi di giudizio (per esempio, se un’inchiesta si è rivelata un flop, con l’assoluzione degli imputati, o se una sentenza di condanna è poi stata ribaltata in assoluzione in appello). Ad avanzare la proposta, ricevendo il via libera della ministra della Giustizia Marta Cartabia e il consenso anche delle altre forze politiche, è stato Enrico Costa, deputato e vicesegretario di Azione.

