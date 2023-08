Il governo Meloni e il ministro Nordio (scavalcato?) non fanno che peggiorare la nevrosi del panpenalismo

E’ da non pochi anni che, per stigmatizzare derive espansive della legislazione penale, sono solito – pur da giurista – ricorrere a etichette di matrice psichiatrica: nevrosi repressiva, ossessione punitiva, punitivismo compulsivo et similia. Questa etichettatura in chiave psichiatrizzante evidenzia la incoercibile coazione a ripetere con cui tende ormai a manifestarsi quel fenomeno definito, più tradizionalmente, con termini quali panpenalismo, inflazione o ipertrofia penalistica, nomorrea e altri analoghi. Volendo insistere con le metafore medico-sanitarie, direi che purtroppo l’attuale governo Meloni sembra fare di tutto non solo per non apparire in proposito meno ossessionato rispetto ai governi precedenti, ma per esibire un profilo psico-patologico addirittura aggravato: precisamente, nel segno di una evoluzione peggiorativa verso la schizofrenia, o quantomeno la schizoidia. Com’è intuibile, con questa poco rassicurante etichettatura psichiatrica alludo alla grave scissione o contraddizione – già diagnosticata, peraltro, su queste colonne – tra l’anima ‘teoricamente’ liberalgarantista del Guardasigilli Nordio e l’anima invece accentuatamente forcaiola che ha sinora ispirato la concreta politica penale di questo governo: col consapevole avallo di Nordio, e forse più spesso con la sua passiva tolleranza, sono già circa una decina i provvedimenti normativi (emanati o in preparazione) con cui si aggrava il trattamento sanzionatorio di reati preesistenti o si introducono ennesime figure criminose (ad esempio, in tema di rave party, immigrazione clandestina, violenza agli operatori medici e ai danni del personale scolastico, omicidio nautico, gestazione per altri ecc.). Eppure, appena nel settembre 2022 lo stesso Carlo Nordio non aveva esitato ad affermare: “(…) chi tende a intercettare una domanda di sicurezza degli elettori giocando con il rialzo delle pene alla fine non fa altro che ingrassare un populismo che in pochi mi sembra vogliono combattere davvero: quello penale”.

