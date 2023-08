Ne condanna più Nordio che Bonafede

Dai rave all'immigrazione, dalla gestazione per altri all'omicidio nautico, fino al decreto "anti-piromani" approvato ieri in Cdm. Paradosso: un ministro non giustizialista costretto a creare reati e alzare pene

I piromani, questi appiccatori di incendi pazzoidi o prezzolati, chi non li vorrebbe vedere severamente puniti, anzi coperti di pece e piume? Bene ha fatto, dunque, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a fronte degli incendi dolosi che in questi giorni devastano ampie zone dell’Italia, ad annunciare l’immediato innalzamento, per decreto, “delle pene edittali minime e massime per chi commette questo reato particolarmente odioso”. Bene. E chi può essere contrario? Festeggiata la voglia di piume e pece, c’è però da chiedersi se l’innalzamento delle pene aumenti la capacità delle forze dell’ordine di fermare gli incendi o serva più che altro a calmierare, come spesso accade, l’eccitazione punitiva del popolo.