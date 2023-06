I veri nemici del garantismo modello Nordio si trovano nella maggioranza

Garantisti un tubo, cara Meloni. Le buone intenzioni mostrate dal ministro Carlo Nordio sulla riforma della giustizia mostrano un volto importante ma anche sorprendente della maggioranza di governo. Un volto nuovo, se si vuole, che si trova in aperta e felice contraddizione con un pezzo di storia recente della destra populista, che dopo aver animato per molto tempo la politica del cappio ha scelto di dedicare maggiore attenzione alle politiche garantiste. Lo si può dire senza imbarazzo: una destra che sceglie di sostenere la linea Nordio, una linea attenta alle garanzie di un indagato, una linea attenta alla separazione tra i poteri dello stato, una linea finalizzata a restringere il perimetro del processo mediatico, una linea che tende a non rassegnarsi all’idea che l’Italia debba essere una Repubblica fondata sullo strapotere delle procure, è una destra che ha fatto senz’altro un passo in avanti verso una stagione di maggiore attenzione al garantismo. Ma se si sceglie di allargare con onestà l’inquadratura sull’azione dell’esecutivo si noterà senza difficoltà che il mito del centrodestra garantista si dissolve come neve al sole di fronte alla quotidianità dell’azione di governo. E se si ha la pazienza di mettere insieme alcuni puntini non si farà fatica a riconoscere che il garantismo mostrato dal governo sul pacchetto Nordio è ampiamente compensato in negativo dal populismo penale messo in campo ogni giorno dal centrodestra nella sua attività di governo. L’ossessione repressiva della maggioranza di centrodestra è stata inquadrata ironicamente dal nostro giornale all’interno della categoria “Giorgia vieta cose”. Ma accanto all’inevitabile ironia sulla premier che si è specializzata nel vietare tutto quello che può – a volte arrivando a vietare cose che sono già vietate, tanto per poter dire di averle vietate ancora di più, come per esempio la carne sintetica, che a prescindere dalle leggi del governo sarà vietata fino a che non verrà autorizzata dall’Europa, come accaduto d’altronde per la farina d’insetti – la convinzione che il diritto penale sia lo strumento principe per porre un freno a ogni forma di ingiustizia sta diventando un tratto ricorrente, cupo e pericoloso, che merita di essere evidenziato e denunciato con forza.

