Nordio, sulle carceri così non va bene

Un’uscita infelice e una proposta che, nella realtà, risulta essere impraticabile. E’ ciò che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, consegna all’opinione pubblica in occasione del suo primo Ferragosto da Guardasigilli, alimentando perplessità persino tra i suoi più strenui sostenitori. Partiamo dall’uscita infelice. Riguarda il suicidio di due detenute avvenuto nel carcere di Torino, che il ministro ha visitato nel fine settimana. In un caso, a togliersi la vita è stata una donna detenuta con problemi psichiatrici che, non potendo vedere suo figlio di quattro anni, avrebbe deciso di lasciarsi morire di fame e di sete. Per rispondere a chi chiedeva se si sarebbe potuto fare qualcosa per evitare la morte, Nordio si è spinto a paragonare la vicenda al processo di Norimberga, dove persino “due imputati eccellenti come Ley e Goring, si sono suicidati uno impiccandosi e l’altro con una pillola di cianuro nonostante stessero con lo spioncino aperto 24 ore su 24”. Una dichiarazione del tutto fuori luogo, per quanto finalizzata a sottolineare l’impossibilità di realizzare una sorveglianza continua sui detenuti.

