“Ideologico l'appello contro la separazione delle carriere”. Parla il pm Paolo Itri

Il sostituto procuratore di Napoli critica la lettera di circa 300 magistrati in pensione contro la riforma annunciata da Nordio: "La separazione delle funzioni tra pm e giudici è già nei fatti. L'opposizione delle ex toghe è solo ideologica"

"Purtroppo il tema della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici è ormai diventato una sorta di totem all’interno della magistratura, nel senso che se ne fa una battaglia di carattere ideologico, piuttosto che di carattere pratico e istituzionale, e l’appello di questi 300 magistrati lo conferma. Io ribadisco di non essere contrario alla separazione, anche se non risolverebbe certamente i problemi della giustizia in Italia”. Così, intervistato dal Foglio, il sostituto procuratore di Napoli, Paolo Itri, commenta la lettera sottoscritta da circa trecento magistrati in pensione, destinata al ministro Carlo Nordio, contraria all’annunciata riforma della separazione delle carriere.