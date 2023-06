Le tensioni (pronte a esplodere) al ministero della Giustizia

Il ministero della Giustizia è una polveriera pronta a esplodere. La causa di tutte le tensioni porta un nome e un cognome ben precisi: Giusi Bartolozzi, formalmente vicecapo di gabinetto del Guardasigilli Nordio, sostanzialmente la persona che ha accentrato nelle sue mani tutte le decisioni più importanti che competono al ministero. Tanto da essere definita ormai la “zarina di Via Arenula”. “Al ministero non si prendono più decisioni in maniera collegiale, tutto è accentrato nelle sue mani, è lei che comanda”, riferisce una fonte del ministero, che ci riporta una realtà fino ad ora rimasta nascosta, in buona parte anche allo stesso Nordio. “Tutte le decisioni passano per il suo tavolo, anche quelle già prese in precedenza insieme dai capi degli uffici”.

