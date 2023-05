Abuso d'ufficio da abolire o da modificare? La questione resta aperta

Continua ad apparire impervia la strada delle riforme della giustizia, in particolare dell’abuso d’ufficio. Nella serata di giovedì la senatrice Giulia Bongiorno, responsabile giustizia della Lega, ha fatto sapere di aver tenuto una riunione con il Guardasigilli Carlo Nordio e il sottosegretario Andrea Ostellari. “La Lega – ha detto Bongiorno – è favorevole all’adozione di una serie di misure garantiste tra le quali trovano spazio anche quelle cautelari oggetto del referendum, quelle sull’appello e sulle intercettazioni. Via libera anche alle scelte sul reato di abuso di ufficio, alla luce dell’intenzione del ministro di rivisitare l’intera materia dei reati contro la pubblica amministrazione”. La vaghezza dell’ultima frase ha permesso a diversi quotidiani di parlare di un via libera della Lega alla proposta di cancellazione del reato di abuso d’ufficio, quando in realtà la senatrice Bongiorno si è limitata soltanto a fare riferimento alle “scelte sul reato di abuso di ufficio”. Scelte che dalle parti di Via Arenula non sono ancora state ben definite: se il ministro Nordio si è sempre detto favorevole a una abolizione dell’abuso d’ufficio, con il sostegno di Forza Italia, diversa è la posizione di Lega e Fratelli d’Italia, preoccupate dell’effetto nefasto che il reato produce sulla vita degli amministratori locali (la cosiddetta “paura della firma”), ma anche del rischio di passare come “difensori della casta” agli occhi dell’opinione pubblica e di scatenare la protesta della magistratura associata.

