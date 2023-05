Il reato di abuso d'ufficio ormai serve solo allo sputtanamento

Il 96 per cento dei procedimenti per questa fattispecie di reato finisce con l’archiviazione degli indagati. Nel frattempo l'immagine degli amministratori pubblici coinvolti è già stata danneggiata dal tritacarne mediatico-giudiziario

Il 96 per cento dei procedimenti per il reato di abuso d’ufficio finisce con l’archiviazione degli indagati. Quando c’è un rinvio a giudizio e si va a dibattimento, la percentuale non cambia, tanto che le condanne si contano sulle dita di poche mani: 18 nel 2021, 37 nel 2020. Sono i dati principali che emergono dalla relazione predisposta da Giusi Bartolozzi, vicecapo di gabinetto del Guardasigilli Carlo Nordio, e inviata nei giorni scorsi al presidente della commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio.