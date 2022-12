Nordio apre ai sindaci sulla modifica dell'abuso d'ufficio

Raccolgono sempre più consenso politico i propositi del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di procedere con una “profonda revisione dei reati che paralizzano la pubblica amministrazione”, come l’abuso d’ufficio. Nei giorni scorsi il Guardasigilli ha ribadito la sua volontà di dare priorità alle “riforme che hanno impatto economico”, come quelle che dovrebbero servire a superare il problema della “paura della firma”, che ogni anno “ci costa l’1,5-2 per cento del Pil”.

