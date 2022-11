Un altro sindaco condannato per omicidio colposo. Il Pd: “Le norme vanno riviste”

Venerdì il tribunale di Ivrea ha condannato a un anno di reclusione ciascuno il sindaco di Rivarolo Canavese (in provincia di Torino), Alberto Rostagno, gli assessori Francesco Diemoz e Lara Schialvino, il capo della polizia locale Cavallo e l’ex capo ufficio tecnico Colombo, con l’accusa di omicidio colposo. Per i giudici, gli amministratori del piccolo comune piemontese sono colpevoli della morte di Guido Zabena, operaio di 51 anni annegato in un sottopasso di Rivarolo Canavese il 2 luglio 2018. La condanna ha riacceso i riflettori sulle responsabilità penali alle quali sono chiamati a rispondere gli amministratori locali, spesso per eventi al di fuori del loro controllo. Nel caso in questione, basti considerare che l’allagamento del sottopasso venne causato da un nubifragio che, secondo le deposizioni rese durante il dibattimento dai tecnici dell’Arpa, in 100 anni non si era mai verificato prima in quel modo e con quella violenza, e che soprattutto non fu previsto da nessuno: dalla protezione civile non venne diramata alcuna allerta meteo.

