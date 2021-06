Così la giustizia complica la vita agli amministratori

“Non è possibile che un sindaco sia chiamato a rispondere di tutto ciò che accade all’interno dei confini del suo comune", ci dice Stefania Bonaldi, sindaca di Crema. La prima cittadina era stata raggiunta da un avviso di garanzia per un incidente avvenuto in un asilo comunale

“Non è possibile che un sindaco sia chiamato a rispondere di tutto ciò che accade all’interno dei confini del suo comune. Si rischia di spazzare via un’intera classe dirigente. Si rischia che nessuno voglia fare più il sindaco”. Intervistata dal Foglio, non nasconde lo sconforto Stefania Bonaldi, sindaca di Crema, raggiunta da un avviso di garanzia per un incidente avvenuto in un asilo comunale della città lo scorso ottobre, quando un bambino si schiacciò due dita infilando una mano nel cardine di una porta tagliafuoco che si era chiusa automaticamente. Il bambino non ha subito lesioni permanenti ed è tornato a frequentare l’asilo poco tempo dopo. La sindaca, però, ora si ritrova indagata dalla procura di Cremona per violazione di una delibera regionale che riguarda gli asili nido e impone “l’installazione di dispositivi idonei a evitare la chiusura automatica delle porte tagliafuoco”.