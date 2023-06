"Sulle riforme della giustizia siamo alle rifiniture finali", dice il viceministro Sisto

Anche il mese di maggio è terminato e della tanto annunciata riforma della giustizia non c’è traccia. “Entro maggio presenteremo il primo pacchetto di riforme, in senso garantista”, aveva detto il ministro Carlo Nordio a marzo. Il “pacchetto” avrebbe dovuto comprendere interventi mirati su abuso d’ufficio, traffico di influenze illecite, prescrizione, intercettazioni, custodia cautelare, appellabilità delle sentenze di assoluzione. Agli inizi di maggio, non vedendo arrivare neanche una sola bozza dei provvedimenti annunciati, il buon senso ha indotto a spostare idealmente la scadenza alla fine del mese. Anche maggio è finito, però, e nulla è arrivato, segno che c’è qualcosa, nello scadenzario immaginato da Nordio, che non sta funzionando. Colpa delle tensioni interne ai partiti di maggioranza su alcune questioni chiave, ma soprattutto del peso giocato dai magistrati collocati fuori ruolo al ministero.

