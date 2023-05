Neanche Nordio riesce a dire “basta” ai magistrati fuori ruolo

Il ministero della Giustizia resta terra di conquista dei magistrati fuori ruolo. I vertici di via Arenula hanno fatto sapere nei giorni scorsi di aver predisposto un emendamento governativo al decreto legge assunzioni che prevede per i prossimi tre anni di redistribuire in modo parzialmente differente il totale dei magistrati già fuori ruolo, riducendo di dieci unità quelli assegnati ad altre amministrazioni a favore del ministero della Giustizia, in modo da favorire il raggiungimento degli obiettivi prioritari del Pnrr. Fonti del ministero guidato da Carlo Nordio hanno comunque confermato la futura riduzione del numero complessivo dei magistrati fuori ruolo: dall’attuale soglia dei 200 in totale (65 al ministero di via Arenula, gli altri dislocati in altre amministrazioni) si passerebbe a 180 dal 2027. Cioè un taglio di soltanto venti unità. Non proprio il radicale cambiamento che ci si sarebbe aspettati da un esecutivo di centrodestra.

