Nell'estate in cui gli italiani si fanno giustizia da soli, il ministro Nordio tace

A forza di invocare pene certe e rapide, ecco che in questa estate la società italiana sembra essersi trasformata in un Far West. Ciò che rimarrà è la cronaca di una costante giustizia fai da te, passata inosservata soprattutto alle istituzioni (ministro Nordio, non dice niente?). L’ultimo episodio è avvenuto giovedì scorso, a Ostia, dove un ragazzo di sedici anni si è arrampicato al primo piano di un palazzo per rubare in un appartamento. Scoperto dai condomini, il giovane ha tentato la fuga lanciandosi nel cortile, dove però è stato bloccato dagli inquilini, che si sono trasformati in giustizieri fai da te, pestandolo e prendendolo a bastonate. A salvare il ragazzo dal linciaggio sono stati i Carabinieri, avvisati da un collega che abita nello stesso edificio. Il sedicenne, di origine cubana, è stato poi identificato e denunciato per tentato furto. Nel frattempo, sui social network e le chat ha cominciato a circolare, con un’ondata di reazioni positive, il video che ritrae il tentato linciaggio.

