“Dalla commissione Nordio proposte folli. Pronti a opporci”, dice Costa (Azione)

Intervista a Enrico Costa, vicesegretario e responsabile giustizia di Azione, furioso per il ribaltone che la commissione nominata da Nordio intende fare della riforma Cartabia: "Sulla valutazione dei magistrati non cederemo"

“E’ una follia, se passa questa norma la nostra opposizione sarà durissima”. E’ furioso Enrico Costa, vicesegretario e responsabile giustizia di Azione, nel commentare il ribaltone, anticipato ieri sul Foglio, che la commissione per la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm, nominata dal ministro Carlo Nordio, si appresta a fare della sua proposta sul fascicolo di valutazione del magistrato. Introdotta con fatica nella riforma Cartabia approvata un anno fa, tramite emendamento proprio di Costa, la novità del fascicolo del magistrato – finalizzata a rendere effettive le valutazioni di professionalità delle toghe (che oggi restituiscono il 99,6 per cento di esiti positivi) – rischia ora di essere spazzata via.