“I pm sono degli influencer. Serve un doppio Csm”, dice Mirenda (Csm)

“I magistrati in pensione firmatari dell’appello contro la separazione delle carriere esercitano un loro diritto legittimo, tuttavia l’intervento ha tanto il sapore di interferenza nel bel mezzo dell’attività parlamentare, da parte di chi ancora si sente ‘superstar’. Da magistrato non lo ritengo un gesto elegante, ma ognuno fa ciò che ritiene”. Così, intervistato dal Foglio, Andrea Mirenda, membro togato del Consiglio superiore della magistratura, commenta la notizia della lettera sottoscritta da circa trecento magistrati in pensione, destinata al ministro Carlo Nordio, contraria all’annunciata riforma della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Già ieri, su questo giornale, il sostituto procuratore di Napoli, Paolo Itri, ha criticato l’iniziativa degli ex colleghi (da Piercamillo Davigo a Francesco Greco, Marcello Maddalena e Armando Spataro), autori di una “battaglia di carattere ideologico”. Itri si è anche detto assolutamente favorevole alla proposta di separazione delle carriere, a dispetto degli scenari apocalittici delineati nell’appello.

