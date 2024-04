Sallusti: “Berlusconi ci chiese di pubblicare le scuse a Fini. Ma era una sceneggiata. Non ci fu macchina del fango”

Il direttore del Giornale, che pubblicò per primo la notizia della casa di Montecarlo, commenta il verdetto ai danni dell'ex leader di An: "Quando condannano qualcuno, io non brindo. Oggi però è un giorno di verità"

Milano. “Vi racconto un aneddoto che non avevo mai rispolverato”, dice Alessando Sallusti. “Riunione in corso a Palazzo Grazioli per cercare di evitare la scissione del centrodestra dopo gli articoli che avevamo fatto sulla casa di Montecarlo. Fini si presenta con una lista di 9 richieste. Al punto 7 c’è il licenziamento di Feltri e Sallusti. Lo vengo a sapere, telefono a Berlusconi e lui con fare solenne dice questo: ‘Direttore, penso che il Giornale debba chiedere scusa a Fini e pubblicare un relativo articolo in prima pagina. Mi sono permesso di farle avere una bozza’. Credevo di essere su Scherzi a Parte”. Così Sallusti richiama il Cav., credendo di aver sbagliato numero. “Invece era vero. Allora vado da Feltri. E mentre parliamo risuona il telefonino. Una voce lontana, debolissima: ‘Alessandro, sono Berlusconi. Sto parlando piano, sono al cesso perché non devono sentirmi: ma tu sarai mica matto a pubblicare quella roba lì? Ti ho telefonato davanti a Fini solo per accontentarlo’. Tutta una sceneggiata. Era fatto così il Cavaliere”.