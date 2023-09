"Il ministero della Giustizia è occupato dalle toghe, ora basta". Parla il presidente degli avvocati Greco

La proposta del presidente del Consiglio nazionale forense: "All’ufficio legislativo di Via Arenula sia destinato un numero adeguato di avvocati, siamo disponibili a farci carico dei loro compensi"

“Nel nostro paese esiste un grande corto-circuito costituzionale. I magistrati, chiamati ad applicare le leggi, siedono nell’ufficio legislativo del ministero della Giustizia, cioè nel posto dove le leggi vengono fatte. Siamo di fronte a una violazione del principio di separazione dei poteri. Per questo motivo, il Consiglio nazionale forense chiede al ministro della Giustizia Carlo Nordio che all’interno dell’ufficio legislativo ci sia un numero adeguato di avvocati ed è disponibile a farsi carico dei compensi da destinare a quest’ultimi che, a differenza dei magistrati, non potrebbero altrimenti contare su una retribuzione propria”. A lanciare la proposta, intervistato dal Foglio, è Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense (Cnf), l’organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana. Una proposta destinata a far discutere il mondo politico e soprattutto quello togato.