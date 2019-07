In occasione del ventisettesimo anniversario della strage di Via D’Amelio in cui venne ucciso Paolo Borsellino, la commissione parlamentare Antimafia (presieduta dal grillino Nicola Morra) ha deciso di pubblicare gli atti e gli audio delle audizioni che il magistrato rese in commissione dal 1984 al 1991. I principali organi di informazione hanno dato ampio risalto a una di queste audizioni, in cui Borsellino si lamentò della disponibilità della scorta solo al mattino e, quindi, della scarsa protezione fornita alle toghe....

