Berlusconi von Masoch e il Maurizio Costanzo boom

Fosse andata in porto come la disegnano i magistrati di Firenze, la storia d’Italia sarebbe andata avanti come niente fosse, tra una strage impunita e un’inchiesta farlocca ma sarebbe cambiata del tutto la storia della televisione. Non nel senso che ci saremmo persi vari decenni di Maurizio Costanzo show, che sarà mai. Ma che si dovrebbe riscrivere per intero il ruolo di Berlusconi e anche mettere in dubbio il suo proverbiale senso dello spettacolo. Secondo la procura di Firenze, che ha riaperto le indagine sulla stagione stragista di mafia del 1993, Berlusconi è infatti indagato anche per il fallito attentato con autobomba a Costanzo del 14 maggio 1993. Autobomba con la quale, con un masochismo che farebbe impallidire persino il famoso Leopold Von, il tycoon di Canale 5 avrebbe fatto fuori la sua gallina dalle uova d’oro, la sua assicurazione sulla vita in seconda serata, il fuoriclasse dell’audience. Strano che i distopici pm di Firenze non abbiano ipotizzato anche un tentativo del padrone del Milan di far fuori Marco van Basten. Siamo un paese giudiziario che farebbe ridere, non fosse tutto tragico. O tragicomico. Perché la parte più assurda della storia è il modo in cui Berlusconi ha saputo di essere indagato per aver tentato di ammazzare il Maurizio Costanzo show. Doveva presentarsi a Palermo per il talk-show detto processo Trattativa, e i suoi avvocati hanno chiesto a Firenze per sapere se non fosse indagato, lì, per qualcosa di collegato: perché il Cav. ci teneva a sapere se avrebbe dovuto presentarsi in veste di testimone, oppure di indagato. Buona camicia di forza a tutti.