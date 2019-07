No, stavolta evitiamo di richiamare Kafka. Perché la storia processuale di Calogero Mannino, ex ministro democristiano, non può essere ridotta a una “trama di insolente assurdità”. E’ molto di più. Ed evitiamo, se possibile, di cercare conforto nel libro di Giobbe, lì dove lo sventurato non riesce a spiegarsi l’accanimento del suo accusatore e infilza “quell’uomo” con parole affilate come lame: “E’ uno che imbratta il pensiero di Dio. E’ uno che parla senza sapere”. Perché i pubblici ministeri che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.