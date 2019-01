Il limite invalicabile varcato da Bonafede sul caso Battisti

Il filmato pubblicato in rete dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in cui si mostrano le fasi del trasferimento di Cesare Battisti in carcere, inframezzate da immagini dello stesso ministro con tanto di musichetta di fondo, è uno spot pubblicitario girato in fretta (ma con cura: alla propaganda questo governo ci tiene) per approfittare del clamore dell’avvenimento. E’ propaganda, come tutta la propaganda è bassa propaganda, ma non c’è da stupirsene: nell’èra della comunicazione ultrarapida, in cui 140 battute sono...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.