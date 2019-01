Cerchiamo di mettere dei punti fermi, a mente un po’ più fredda, sulla vicenda di Cesare Battisti. Battisti non è certo un martire né un perseguitato politico. Da delinquente comune si era “politicizzato” in carcere sino a diventare uno dei capi dei Proletari armati per il comunismo, un’accozzaglia di persone che per la loro insensata ferocia erano tenuti a distanza persino dalle Brigate Rosse e dai gruppi affini. Ricordo bene la storia e i processi dei Pac. Mio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.