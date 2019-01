La differenza tra vendetta e giustizia

Il 14 gennaio del 2019 non verrà ricordato solo come il giorno dell’arrivo in Italia di un ex terrorista sfuggito per troppi anni alla nostra giustizia, ma verrà ricordato anche come il giorno in cui il tentativo osceno di trasformare l’arresto di un criminale nella scena di uno sciacallaggio elettorale ha contribuito a dirci qualcosa di importante più sugli avvoltoi di governo che sul criminale catturato. La decisione di Matteo Salvini, ministro dell’Interno, e di Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.