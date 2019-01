L'annuncio di Conte: “Battisti in Italia nelle prossime ore”

È stato arrestato sabato sera a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, Cesare Battisti, considerato latitante dal 14 dicembre scorso.

Cesare Battisti, una vergogna nazionale multipla: il terrorismo, gli omicidi, la latitanza, le complicità, e l'accoglienza della preda finalmente catturata nello strepito dei demagoghi più schifosi, che nemmeno i cani col cinghiale #schifosi — giuliano ferrara (@ferrarailgrasso) 13 gennaio 2019

L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, condannato in Italia all’ergastolo per quattro omicidi avvenuti negli anni Settanta dei quali si dice innocente, è stato fermato dalla polizia locale boliviana mentre camminava da solo in strada. L'arresto è stato possibile grazie all'attività di un team di poliziotti dell'antiterrorismo italiano, della Criminalpol, e della Digos di Milano che, insieme all'intelligence italiana, lo hanno pedinato. Una volta fermato Battisti ha risposto in portoghese all’agente che gli chiedeva di mostrargli i documenti. Non era armato. Non si è opposto all’arresto. Ha quindi mostrato il suo documento brasiliano.

#CesareBattisti ripreso poco prima della cattura

Team di poliziotti #Criminalpol #Antiterrorismo e #Digos Milano con collaborazione intelligence italiana lo hanno pedinato fino all'arresto da parte dela polizia boliviana @INTERPOL_HQ pic.twitter.com/adBu9iRvX2 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 13 gennaio 2019

Dopo un incontro tra il presidente brasiliano Bolsonaro e il suo ministro della Giustizia e Interni, l’ex giudice Sergio Moro, il governo brasiliano aveva fatto sapere che Battisti sarebbe stato portato in aereo in Brasile e, da lì, in Italia.

Congratulazioni e conta sempre su di noi, Ministro Salvini! https://t.co/9JRIql2tFZ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 13 gennaio 2019

Il terrorista, invece, verrà prelevato direttamente in Bolivia da un aereo proveniente da Roma. E, stando a quanto riferito dal premier Giuseppe Conte, dovrebbe arrivare nel nostro Paese nelle prossime ore, probabilmente nel pomeriggio di domani, lunedì 14 gennaio.

Il cambio di programma è legato al decreto, già firmato dal presidente brasiliano uscente Michel Temer dopo la seconda richiesta di estradizione dell’Italia (la prima era stata negata nel 2010 dall’allora presidente Lula da Silva) che impegnava il governo italiano a mutare l’ergastolo (incostituzionale in Brasile) in una detenzione di 30 anni. In questo modo l'Italia non dovrà applicare l'accordo sulla riduzione della pena.

Catturato #Cesarebattisti!

Il primo pensiero ai famigliari delle vittime di un assassino che per anni si è goduto una vita vigliaccamente tolta ad altri, coccolato dalle sinistre.

È finita la pacchia. #dalleparoleaifatti @jairbolsonaro

Leggi: https://t.co/fB6H1X0DjL pic.twitter.com/uPzkzup0oQ 13 gennaio 2019

In ogni caso il governo boliviano di Evo Morales, politicamente agli antipodi di quello dell’ultradestra di Bolsonaro, ha deciso di liberarsi rapidamente di questa gatta da pelare e non ha cercato in alcun modo di complicare la partita.

(ITA) Il Brasile non è più terra di banditi. @matteosalvinimi , il "piccolo regalo" è in arrivo ✈️ pic.twitter.com/vbsHBTZ2Pc — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 13 gennaio 2019

C’era infatti la possibilità che Evo Morales decidesse di tirarla per le lunghe, si appellasse al diritto di far valere la sovranità sul suo territorio e prendesse tempo per valutare il caso. Avrebbe potuto soppesare la possibilità di spedire Battisti in un Paese terzo. O ricordare al governo brasiliano e all’italiano che anche la Bolivia ha una sua Costituzione, un suo sistema giudiziario e magari, se Battisti avesse presentato una richiesta di rifugio politico, avrebbe potuto darsi il gusto di analizzarla. Ha invece preferito non puntare i piedi.