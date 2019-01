L'arrivo di Cesare Battisti in Italia

All'aeroporto militare di Ciampino è atterrato il Falcon che ha riportato in Italia Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato ieri a Santa Cruz in Bolivia. Ad attenderlo erano presenti il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Sarà il Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a decidere quale sarà il carcere in cui l'ex terrorista dovrà scontare il suo ergastolo. Per il momento Battisti sarà trasferito a Rebibbia, in quanto istituto penitenziario più vicino, ma la sua collocazione definitiva sarà decisa in seguito. Dovendo scontare la pena all'ergastolo – dicono fonti giudiziarie sentite dall'AdnKronos, Battisti sarà probabilmente sottoposto a 6 mesi di isolamento diurno in cella singola.