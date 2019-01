"L’alito gli sa di birra”. Neppure i giornali mainstream hanno resistito al racconto osceno dell’infame in ceppi. Chi non è soddisfatto che Cesare Battisti dopo decenni di tracotanza sconti la sua pena, a parte qualche irriducibile di cattiva coscienza? Ma dovremmo essere soddisfatti nel segno del presidente della Repubblica: Battisti “sconti la pena per i gravi crimini di cui si è macchiato in Italia e che lo stesso avvenga per tutti i latitanti fuggiti all’estero”. Roma locuta, non era necessaria...

