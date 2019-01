Caos nella maggioranza per il presidente del Parco del Circeo

ITALIA

La Camera penale di Roma contro il video di Bonafede. È stato annunciato un esposto in procura contro il filmato diffuso dal Guardasigilli sull’arrivo in Italia di Cesare Battisti. Il Garante dei detenuti: “Il video va rimosso. Il linguaggio è estraneo alla Costituzione”.

Scontro nella maggioranza sulla nomina del presidente del Parco del Circeo. Antonio Ricciardi è stato bocciato dalla commissione Ambiente del Senato: la Lega ha votato contro.

“L’Ue faccia di più per l’Africa”, ha detto il premier Giuseppe Conte dal Ciad, dove si trova in visita di stato. “Dobbiamo aumentare il Trust Fund per l’Africa. L’Ue non sia miope”.

Italia in recessione nel IV trimestre del 2018 secondo il fondo statunitense Pimco.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,63 per cento. Ftse-Mib a 253 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,14 sul dollaro.

MONDO

Nancy Pelosi ha chiesto a Trump di rinviare il discorso sullo stato della nazione previsto per il 29 gennaio. La speaker della Camera ha inviato una lettera alla Casa Bianca in cui ha espresso preoccupazioni per la sicurezza a causa dello shutdown che colpisce anche gli agenti del Secret Service, l’agenzia federale che vigila sugli eventi come il discorso annuale del presidente a Capitol Hill.

Claude Guéant è stato condannato definitivamente. Un tribunale francese ha confermato la condanna a un anno di reclusione per appropriazione indebita di fondi pubblici per l’ex capo di gabinetto di Nicolas Sarkozy.

Mosca deve distruggere i missili 9M729 se vuole salvare il trattato sulle testate nucleari a raggio intermedio. Lo hanno detto i funzionari americani agli omologhi russi.

È terminato l’attacco a Nairobi. Dopo un assedio di 19 ore, la polizia ha neutralizzato i terroristi di al Shabaab, che in tutto hanno ucciso 14 persone.