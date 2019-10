La destabilizzazione è un progetto a lungo termine, ci vogliono pazienza e strategia, e soprattutto, nel momento in cui qualcuno ti scopre, ci vogliono sfrontatezza e ferocia: non ho fatto niente, siete voi che siete fissati. La Russia ha costruito la sua politica europea su queste fondamenta, aiutata da un presidente americano che crede più alle teorie del complotto che ai report dei suoi generali, e così da dieci anni – lo scoop è del New York Times – ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.