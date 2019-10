Johnson e l’accordo con l’Europa

Il tunnel è l’opposto dello streaming. Quest’ultimo serve per insultarsi a favore di telecamera e di popolo cosiddetto, una variante del “Grande fratello”. Il tunnel è invece una procedura negoziale segretissima che serve a concludere un accordo, una variante delle spy story: solo a cose fatte e comunque sempre per vie top secret, per la ratifica o il rigetto, sono informate le fonti del potere, i mandatari dei negoziatori, che fino a quel punto sono autorizzati a chiudere porte e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.