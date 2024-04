Putin vuole invertire il crollo demografico per competere con i giganti, ma è solo un sogno

In un bel saggio di prossima pubblicazione Alberto Masoero identifica tre componenti principali del putinismo: il primato della ricostruzione di uno stato forte e del mantenimento della sua supremazia sulla società, giudicata una caratteristica positiva della storia russa; il ripristino della sovranità territoriale sullo spazio post sovietico, ribattezzato mondo russo; la rigenerazione di questo mondo russo in superpotenza con ambizioni planetarie (e persino di garante “morale” di un nuovo ordine mondiale, come abbiamo appreso dal Nakaz approvato dal Sinodo della Chiesa ortodossa russa e di cui il Foglio ha giustamente segnalato l’importanza). Si tratta di componenti la cui importanza è variata nel tempo, il che non vuol dire che il maggior peso di una di esse abbia di volta in volta escluso la presenza delle altre. Nella prima fase del putinismo, per esempio, la costruzione del potere dello stato, identificato con quello personale di Putin, ha avuto la preminenza ma già emergevano la rivendicazione della “russicità” dei russofoni delle altre repubbliche e il rimpianto per la superpotenza sovietica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE