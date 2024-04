La nostalgia di Medioevo nella Russia di Putin

C’è molta nostalgia di Medioevo nella Russia di Putin. E anche altrove. Nella destra italiana ed europea. In Cina. Persino in America. La nostalgia è per un Medioevo di favola. Per secoli bui di eroi senza macchia e cattivi davvero cattivi, di avventure, magia, onore e spietatezza all’antica. Si tratta di un nostalgia che ha a che fare con la narrazione, col modo in cui la favola viene raccontata, diffusa. Spiega perché i russi si siano bevuti sinora la narrazione che gli è stata propinata dal Cremlino. Siano in apparenza convinti (se lo siano davvero non è possibile accertarlo) che i terroristi del Crocus fossero ucraini travestiti da musulmani, siano stati ingaggiati dai servizi ucraini, britannici e americani, che a Kyiv comandino i nazisti, che l’occidente voglia distruggere la Russia, sia la madre di tutte le perfidie, il Male assoluto.

