I numeri segreti dell'esercito europeo in caso di escalation putiniana

E se Putin non dovesse fermarsi all’Ucraina? La Nato calcola il potenziale dei paesi europei in caso di deflagrazione del conflitto: 2.646.440 truppe (183.800 l’Italia, con 18 mila riserve). Riflessioni a partire da un documento inedito

Non succede. Ma se succede, che succede? E se dovesse succedere, di quanti militari avrebbe bisogno l’Europa per proteggere se stessa? Forse una risposta c’è ed è in un documento segreto intercettato dal Foglio. La questione la conoscete. Le opinioni pubbliche internazionali sono specializzate ormai da anni nel considerare le minacce di Vladimir Putin delle semplici provocazioni, delle vuote enunciazioni volte a spaventare le cancellerie occidentali. E dunque, quando Vladimir Putin afferma, come ha fatto nelle ultime settimane, che la Russia è pronta all’utilizzo di armi nucleari, che la Russia è pronta a portare le truppe al confine con la Finlandia, che la Russia ha armi che possono raggiungere i territori europei, la reazione delle opinioni pubbliche internazionali è simile a quella coltivata prima dell’invasione russa dell’Ucraina: ma figurati se poi lo fa davvero.