Il piano segreto di Trump per chiudere la guerra in Ucraina “in 24 ore”

Il Washington Post ha parlato con molte persone vicine all'ex presidente che, in privato, sostiene che se verrà eletto potrà negoziare un accordo di pace in un giorno: vuole spingere l'Ucraina a cedere Crimea e Donbas alla Russia. Ma gli esperti dubitano che il piano possa avere successo

In privato l'ex presidente americano Donald Trump continua a ripetere che ha la soluzione per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina in 24 ore. Il Washington Post ha parlato con alcune persone che hanno familiarità con questo "piano" di Trump: in definitiva il tycoon vorrebbe fare pressione sull'Ucraina affinché ceda alcuni territori. Secondo alcuni esperti di politica estera, sentiti dal quotidiano americano, questa idea premierebbe di fatto il presidente russo Vladimir Putin e condonerebbe la violazione dei confini riconosciuti a livello internazionale con la forza. Ecco di cosa si tratta.

La proposta di Trump consiste nello spingere l'Ucraina a cedere la Crimea e la regione di confine del Donbas alla Russia, secondo quanto riferito da persone che ne hanno discusso con Trump o con i suoi consiglieri e che hanno parlato a condizione di anonimato perché le conversazioni erano riservate. Questo approccio, che non è stato riportato in precedenza, invertirebbe drasticamente la politica del presidente Biden, che ha enfatizzato il contenimento dell'aggressione russa e la fornitura di aiuti militari all'Ucraina. Mentre cerca di tornare al potere, il potenziale candidato presidente del partito repubblicano si è spesso vantato di poter negoziare, se eletto, un accordo di pace tra Russia e Ucraina entro 24 ore, anche prima di entrare in carica. Ma ha più volte rifiutato di specificare in pubblico come risolverebbe così rapidamente una guerra che infuria da più di due anni e che ha ucciso decine di migliaia di soldati e civili.

Gli esperti di politica estera allineati a Trump hanno enfatizzato la necessità di affrontare le minacce agli interessi statunitensi da parte della Cina e di cercare modi per invertire la crescente dipendenza della Russia dalla Cina per l'assistenza militare, industriale ed economica. Hanno inoltre sostenuto la necessità di limitare l'espansione della Nato. In privato, Trump ha detto di ritenere che sia la Russia che l'Ucraina "vogliano salvare la faccia, vogliano una via d'uscita" e che alla popolazione di alcune parti dell'Ucraina andrebbe bene far parte della Russia.

[...] I responsabili della campagna di Trump hanno rifiutato di rispondere direttamente alle domande del Washington Post per questo articolo. "Qualsiasi speculazione sul piano del presidente Trump proviene da fonti senza nome e non informate che non hanno idea di cosa stia succedendo o di cosa accadrà", ha dichiarato la portavoce della campagna Karoline Leavitt in un comunicato. "Il presidente Trump è l'unico a parlare di fermare le uccisioni".

Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, Biden ha detto che Putin è "in marcia, invadendo l'Ucraina e seminando il caos in tutta Europa e oltre", e che l'Ucraina sta cercando di difendersi. Biden ha delineato un piano di sostegno a lungo termine per l'Ucraina, che prevede lo sviluppo delle sue capacità militari quest'anno, in modo che sia in una posizione migliore per passare all'offensiva l'anno prossimo. Ma gli aiuti statunitensi sono già in pericolo, poiché il presidente repubblicano della Camera Mike Johnson deve affrontare la rivolta degli integralisti repubblicani che si oppongono a qualsiasi altro finanziamento e chiedono a gran voce di estrometterlo.

Fuori dal suo incarico, Trump ha fatto pressione sui repubblicani del Congresso affinché si opponessero a un ulteriore sostegno degli Stati Uniti allo sforzo bellico dell'Ucraina e un suo ritorno alla Casa Bianca amplierebbe notevolmente la sua influenza sul dibattito. Considerando le dinamiche politiche degli Stati Uniti, gli alleati europei hanno ravvivato la loro industria militare: sperano di potere sostituire una parte significativa dell'attuale assistenza statunitense a Kyiv. Ma, secondo gli analisti, la capacità dell'Ucraina di continuare a combattere si indebolirebbe se Trump riuscisse a bloccare ulteriori aiuti americani.



Lo "stile Trump"

Per molti versi, il piano di Trump è in linea con il suo approccio da presidente. La sua preferenza per i vertici eclatanti rispetto ai dettagli politici, la fiducia nelle proprie capacità negoziali e l'insofferenza verso i protocolli diplomatici convenzionali sono tutti tratti distintivi del suo approccio agli affari esteri durante il primo mandato. Negli otto anni in cui è stato il portabandiera del Gop, Trump ha guidato un netto cambiamento nell'orientamento prevalente del partito, che è diventato più scettico nei confronti degli interventi stranieri, come gli aiuti militari all'Ucraina. Trump si è sempre complimentato con Putin, ha espresso ammirazione per il suo governo dittatoriale e ha fatto di tutto per evitare di criticarlo, recentemente per la morte in carcere dell'oppositore politico Alexei Navalny. Non ha chiesto il rilascio di Evan Gershkovich, il giornalista del Wall Street Journal detenuto in Russia da un anno senza accuse né processo. Trump si è rifiutato di riconoscere l'interferenza della Russia nelle elezioni del 2016 e ha falsamente incolpato l'Ucraina di aver cercato di aiutare la rivale democratica Hillary Clinton - una calunnia diffusa dai servizi di spionaggio russi. Il suo tentativo nel 2019 di negare gli aiuti all'Ucraina a meno che Zelensky non avesse annunciato un'indagine su Biden ha portato al primo impeachment di Trump. In una telefonata con Zelensky, che Trump ha definito "perfetta", il presidente degli Stati Uniti ha fatto pressione sul leader ucraino affinché indagasse su Biden e sulla screditata teoria secondo cui l'Ucraina, e non la Russia, avrebbe cercato di interferire con le elezioni del 2016. Il Senato, controllato dal Gop, ha poi assolto Trump.



[...] Nelle sue promesse pubbliche di porre fine alla guerra, Trump ha evitato di specificare come avrebbe negoziato con Putin e Zelensky. "A ciascuno di loro dirò certe cose che non direi al resto del mondo, ed è per questo che non posso dirvi molto di più", ha detto Trump in un'intervista rilasciata a marzo all'ex collaboratore Sebastian Gorka. Il suo silenzio pubblico sulla sua linea negoziale ha lasciato spazio ad altri per riempire gli spazi vuoti. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che si è inimicato gli alleati europei per le sue tendenze autocratiche e filorusse, ha incontrato Trump il mese scorso e dopo ha affermato che Trump gli ha detto che costringerà la guerra a finire perché "non darà un centesimo" per aiutare l'Ucraina.

[...] La notizia del piano di Trump per l'Ucraina è circolata a Washington lo scorso novembre, in occasione di un incontro presso la Heritage Foundation tra esponenti della politica estera di centro destra e una delegazione in visita dell'European Council on Foreign Relations.

Ma il "piano" potrebbe funzionare?

[...] Diversi esperti di Russia sentiti dal Washington Post dubitano che gli sforzi di pace di Trump possano avere successo. Fiona Hill, senior fellow della Brookings Institution, che è stata il principale consigliere di Trump per la Russia e che da allora è emersa come un critico di spicco, ha detto che le ricorda il 2017, quando stranieri e dirigenti d'azienda non verificati si sono avvicinati a Trump con vari piani di pace, e lui pensava di potersi sedere con la Russia e l'Ucraina e mediare grazie al suo carisma personale. La squadra di Trump "sta pensando a questo problema in modo molto limitato, cioè che si tratti solo di una questione Ucraina-Russia", ha detto Hill. "La considerano una disputa territoriale, piuttosto che una questione che riguarda l'intero futuro della sicurezza europea e, per estensione, dell'ordine mondiale". Anche tracciare una linea di armistizio potrebbe non essere così semplice. Nel settembre 2022 il Cremlino ha dichiarato di voler annettere quattro province ucraine meridionali e orientali, tra cui la regione del Donbas, ma che si estende ben oltre. Poiché Kyiv controlla ancora gran parte del territorio, qualsiasi tentativo di risolvere la guerra con concessioni territoriali comporterà probabilmente un lungo mercanteggiamento, a meno che entrambe le parti non accettino semplicemente di congelare le linee del fronte in vigore al momento dell'accordo. L'Ucraina e gli alleati europei probabilmente resisteranno agli sforzi di Trump per trovare un accordo con Mosca, ha detto Hill. Ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno una leva limitata per un accordo unilaterale, perché una significativa riduzione delle sanzioni si baserebbe sulla cooperazione europea. "È improbabile che gli Stati Uniti riescano a costringere la leadership ucraina a impegnarsi in politiche che costituirebbero un suicidio politico interno", ha dichiarato Michael Kofman, analista della guerra tra Russia e Ucraina presso il Carnegie Endowment for International Peace, un centro di ricerca apartitico. "E nessuna leva di cui dispongono gli Stati Uniti può costringere l'Ucraina a cedere il territorio o a fare questo tipo di concessioni. Questa è una situazione in cui se si è disposti a dare una mano, l'altra parte vorrà molto rapidamente il resto del braccio".

