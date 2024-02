Trump affossa il pur fragile accordo trovato al Congresso sui fondi a Kyiv

E’ stato trovato un accordo al Senato americano sull’immigrazione e quindi sugli aiuti all’Ucraina – il Partito repubblicano dal novembre scorso ha subordinato i fondi per la difesa di Kyiv alla questione migratoria – ma non piace a Donald Trump, ex presidente che con tutta probabilità sarà candidato alle elezioni di novembre, e quindi è già mezzo fallito. Il Partito repubblicano ha deciso di sottomettersi al suo possibile candidato presidenziale e se Trump dice che questo accordo “è un regalo ai democratici”, non conta nient’altro. Anzi, i repubblicani giocano d’anticipo: molti senatori mugugnano da quando c’è stato l’annuncio dell’accordo, domenica, e lo speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson, ha già scritto la sentenza di condanna: così com’è, questo accordo nel suo Congresso a trazione repubblican-trumpiana non sopravviverà.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE